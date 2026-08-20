Güneşin Doğduğu Yer setinden Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu fotoğrafı geldi

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Güneşin Doğduğu Yer dizisi sete çıktı.

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde anne-oğul olarak kamera karşısına geçen Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun setten ilk fotoğrafı yayınlandı.

Çukurova’nın önde gelen ailelerinden Kozan’ların oğlu Kenan ile Alman Tina’nın aşkını seyirciyle buluşturacak olan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde birbirinden başarılı oyuncular boy göstermeye hazırlanıyor. Henüz yayınlanmadan sosyal medyaya damgasını vurmayı başaran projenin senaristliğini Yıldız Tunç üstleniyor. Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Bahar Süer ve Muharrem Türkseven gibi başarılı oyuncuların birlikte rol alacağı dizi, yayın tarihi için gün sayıyor.

OYUNCU KADROSU

Yeni sezonda ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Burak Özçivit Kenan Kozan, Sibel Taşçıoğlu Celadet, Devrim Yakut Devran, Muharrem Türkseven ise hanımağa Celadet’in büyük oğlu İhsan rolüyle ekranlarda boy gösterecek. Diğer yandan dizide Özçivit, Taşçıoğlu’yla anne oğlu oynayacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konağında çekilecek olan dizide Tina ve Kenan'ın hikayesi anlatılacak. Hem etkileyici aşk hikayesi hem de birbirinden başarılı oyuncularıyla yeni sezona damga vuracak olan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Almanya'dan Adana'ya gelen bir ailenin hayatını ele alacak. Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu dizide anne-oğul olarak izleyici karşısına çıkacak.