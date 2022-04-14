“ -Tamam- dedim, kız olduğuna sevindim. Ve umarım aptalın teki olur. Bu dünyada bir kızın olabileceği en iyi şey bu. Güzel, küçük bir aptal.”

Şebnem Burcuoğlu

@sebnemburcuoglu

Muhteşem Gatsby’nin Daisy’si, doğacak bebeği için aynen böyle bir temennide bulunur. Hemen erkekler için bir parantez açayım, Muhteşem Gatsby, bir Netflix dizisi değil, bir roman beyler. Evet, böyle sayfaları çeviriyorsunuz falan. Hı hı aynen, harfler var, onlar bir araya gelip cümleleri oluşturuyor. Biliyoruz yahu siz kitap okuyamıyorsunuz, sebebiyse dikkat dağınıklığı, çok pardon, düzeltiyorum disleksi olacaktı. Ney? Elbette, okuyup size kısa özetini geçeriz, kadın cinsi sizlerin hayatını kolaylaştırmak için yaratıldı çünkü. ‘Biz kadınlar sadece güzel, küçük aptallarız’ dedi ya Daisy kardeşimiz. Haklısınız, bazılarımız yeterince güzel değiliz ki bu da bizim ayıbımız. Ama aptallığımız konusunda hemfikirsek şahane, zira sizinle aynı fikirde olmaya bayılıyoruz. Ay biz esas size bayılıyoruz, size!

Saf mısınız oğlum siz? Bir kavanozun kapağını açtım diye sevinene saf denir çünkü. O çiviyi o duvara çaktırmak için çekici elinize veriyorsak, tavlada bilerek yeniliyorsak, anlattığınız dünya saçması şeylere şaşırmış gibi yapıyorsak elbette var bir nedeni. Ortamda siz yokken canımız SI-KI-LI-YOR! Kıyamam, o makyajları, giyim kuşamları, silikonları, botoksları falan da üstünüze alınırsınız şimdi siz, fakat işin özü bizsadecehemcinslerimizleaşıkatarız.com. Özetle, olayın sadece üçte biri sizinle ilgili. Rota oluşturuldu. Kadın milleti, erkek milletine güvenli yolculuklar diler. Lütfen boşuna düşünmesin erkekler, hangi yoldan gitsek diye. Biz onu çok önceden düşünmüşüzdür, zira rota oluşturmak bizim işimiz. Bak söylüyor GPS, ‘İleriki kavşaktan sağa dön’ diye. Dön aslanım. Dön de gör başına neler geleceğini. Biz biliyoruz da sana sürpriz olsun istiyoruz. GPS’i bir erkek yerine bir kadına seslendirmelerinin somut bir nedeni olmalı, değil mi? Durum böyleyken demiyor musunuz, ‘Kadınların kitabını yazarım’ sesli gülüyorum. Bir kadın; güzel, küçük bir aptalsa, bunu mutlaka kendi seçmiştir çünkü -inanmazsınız ama- tercihlerimizi kendimiz yapabiliriz. Kah zekaya, kah güzelliğe, kah sıradanlığa, kah saflığa, kah cadılığa oynarız, oynamak istersek eğer. Bu neyi, ne zaman elde etmek istediğimize göre değişir. ‘Bu arada erkekler de tişörtümüzü çıkarmadan sutyenimizden nasıl kurtulabildiğimizi düşünüp dururlar’ diyeceğim ayıp olacak. Bakayım? Ih ıh, hiç ayıp olmamış.

Yoldan rastgele beş erkek çevir, dördü kadınların kitabını yazmıştır. Düşünün ki okumadan yazabiliyorlar, öyle de ulvi bir cins. Bizler beş duyumuzun yanında bir de altıncı hisle doğmuşuz, toplamda altı duyumuz var, onlar da sağdan soldan edindikleri tek boyutlu bilgilerle kadın milletini çözdüklerini sanıyorlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz aslanlarım? Siz Google’dan bulduğunuz özlü sözü kopyalayıp Twitter’a yapıştırarak kadın ruhundan aşırı anlayan bir yazar gibi takılırken, biz ohooo...

Çıtayı yükseğe koyun, zekanızın, kapasitenizin farkında olun kızlar. Zaten hayata kadın olarak gelerek 1-0 önde başlamışız, bunun avantajını kullanın. Erkekler neden zeki kadın tercih etmez biliyor musunuz? Kadınlar zeki erkek tercih etmediği için. Yani zaten en başta biz aptal erkek tercih ediyoruz, o da aptal olduğu için bizi aptal sanıyor. Kendin nasılsan, karşındakini de öyle bilir, öyle görürmüşsün. Güzel, küçük bir aptalmış... Hah! Lütfen değerimizi bilelim ve onlar bizi küçümsüyorsa, biz onları kıçımsayalım.

Çiviyi o duvara çaktırmak için çekici elinize veriyorsak, tavlada bilerek yeniliyorsak, anlattığınız dünya saçması şeylere şaşırmış gibi yapıyorsak elbette var bir nedeni.

* ŞEBNEM BURCUOĞLU’NUN ‘AŞK SATAR’ İSİMLİ ROMANINDAN.