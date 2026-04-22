Kıskanmak dizisinin 29. bölümünde neler oldu? 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Nahid Sırrı Örik’in klasik eserinden televizyona uyarlanan ve başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ile Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı Kıskanmak, 21 Nisan Salı akşamı 29. bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler ve yeni bölüm fragmanına dair merak edilen detaylar...
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kıskanmak'ın son bölümünde karakterler arasındaki dengeler değişmeye başladı. Mükerrem’in Kızılbağların koruması altına girmesi Nalan’ın tepkisine yol açarken, bu durum Kızılbağ ve Paşazade aileleri arasındaki anlaşmazlığı daha açık bir hale getirdi.
CİHAN'IN NÜZHET İLE OLAN HESAPLAŞMASI
Nur’un, Seniha’nın yakınlarını hedef alarak yaptığı plan beklemediği bir sonuç doğurdu; bu tehdit, araları bozuk olan Seniha ve Halit’in ortak bir amaçla hareket etmesine neden oldu. Diğer yandan Cihan, yaşadığı kıskançlık duygusuyla Nüzhet ile karşı karşıya gelerek sert bir hesaplaşma yaşadı.
GEÇMİŞİN HİKAYEYE ETKİSİ
Dizinin temel çatışması, Seniha ve Halit arasındaki gerilimin çocukluk yıllarına dayanan nedenlerinden besleniyor. Annesinin dış görünüşe verdiği önem nedeniyle çocukluğunda ilgi görmeyen Seniha, tüm imkanların sunulduğu abisi Halit’in gölgesinde kalmıştır.
Seniha’nın kendi evinde zamanla görünmez bir konuma gelmesi ve yaşadığı değersizlik hissi, bugün hissettiği yoğun kıskançlığın ve aldığı kararların temelini oluşturuyor.