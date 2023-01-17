Haftanın en çok izlenen dizileri - Top 10 (8 - 14 Ocak 2023)

Box Office Türkiye'den Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, Yargı dışındaki tüm dizilerin yılbaşı arasını tamamlayıp ekranlara dönmesiyle birlikte reytinglerin arttığı haftada Ateş Kuşları sezonun ikinci en yüksek açılışına imza attı.

Yeni yılın ilk haftasını lider tamamlayan Yalı Çapkını, geçtiğimiz haftaya kıyasla hafif oranda düşmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta üç yeni dizi ekran yolculuğuna başladı. Star TV dizisi Ömer, Pazartesi günü 5,12 reytingle altıncı, Fox TV dizisi Taçsız Prenses ise Salı günü 3,90 reytingle onuncu sırada yer aldı. Cuma günü 7,04 reytingle ikinci sırada başlayan ATV dizisi Ateş Kuşları sezonun ikinci en yüksek açılışına sahip oldu.

Yılbaşı arasının sona ermesi ve yeni dizilerin etkisiyle birçok dizinin reytinglerinde ciddi oranda değişimler gözlendi. Pazartesi akşamları ekranlara gelen Alparslan: Büyük Selçuklu, Sipahi ve Yasak Elma dizilerinin reytingleri 1 puanın üzerinde düştü. Salı akşamları ekranlara gelen Yürek Çıkmazı'nın reytingi bir, Üç Kız Kardeş'in reytingi ise yaklaşık 3 puan geriledi. Show TV dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1,15 puan artışla tekrardan 6 reytinge yükseldi.

Box Office verilerine göre Prime Time'da En Yüksek Reyting Alan Yerli Diziler (8 - 14 Ocak 2023)

1 - Yalı Çapkını (S01 - B17) - 11,94

2 - Gönül Dağı (S03 - B82) - 11,27

3 - Kuruluş Osman (S04 - B112) - 10,82

4 - Camdaki Kız (S03 - B64) - 8,59

5 - Teşkilat (S03 - B60) - 7,71

6 - Alparslan Büyük Selçuklu (S02 - B41) - 7,55

7 - Ateş Kuşları (S01 - B01) - 7,04

8 - Ben Bu Cihana Sığmazam (S01 - B16) - 6,56

9 - Yasak Elma (S06 - B161) - 6,16

10 - Kardeşlerim (S03 - B75) - 6,09