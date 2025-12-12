Halef: Köklerin Çağrısı 12. bölümde neler yaşandı?

NOW’ın yeni dizisi “Halef: Köklerin Çağrısı” dün akşam 12. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin 13. bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Dalyan’ın ifadesinin ardından Serhat, Yıldız’ı yeniden konağa götürmek ister. Ancak Yıldız’ın bir şartı vardır: Üniversiteye gidip eğitimini tamamlamak ve kendi ayakları üzerinde durmak.

Serhat bu şartı kabul eder; Yıldız’ın eğitim hayatını sürdürmesi için her türlü desteği vereceğini söyleyerek onu tekrar konağa getirir.

Fakat Yıldız’ın Dalyan’la kaçışını hazmedemeyen Sultan ve onları koyun koyuna gören Melek, Yıldız’ın konakta kalmasına karşı çıkar. Bu durum konağın içinde büyük bir gerilime ve kaosa yol açar.

Bu sırada Ziyan’ın yıllardır gizlediği sır açığa çıkar ve herkesin üzerine kurduğu düzenin aslında koca bir yalan olduğu anlaşılır. Bu gerçekle birlikte Yelduran ve Kordağlı aileleri arasında tüm dengeleri bozacak yeni bir çatışma başlar.

Diğer yandan Nergis’in, Sevde’den öğrendiği sırla araya girmesi, Serhat’ın vereceği kararları derinden etkileyecektir.