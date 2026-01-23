Halef: Köklerin Çağrısı 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Ancak Babahan, Yıldız’ın kaderini tayin edecek kritik kararı yine genç kadının kendi iradesine bırakır. Serhat’a öfkeli olan Yıldız’ın bu yol ayrımındaki tercihleri yeni bir düzenin habercisi olacaktır.

Bu kaosu fırsat bilen Yıldırım kirli planlarını devreye sokarken; Melek, Serhat’ı tamamen ele geçirmek için her türlü riski göze almıştır.