Halef: Köklerin Çağrısı 18. bölüm fragmanı yayınlandı
NOW’ın yeni dizisi 'Halef: Köklerin Çağrısı' dün akşam 17. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin 18. bölüm fragmanı da yayınlandı.
NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren ve köklü bir geçmişin bugüne uzanan hesaplaşmalarını konu alan Halef: Köklerin Çağrısı, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son olarak dizinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı 17. bölümde neler oldu?
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Serhat’ın ani boşanma kararıyla sarsılan Yıldız, çareyi Urfa’nın sarsılmaz otoritesi Babahan’a sığınmakta bulur.
Ancak Babahan, Yıldız’ın kaderini tayin edecek kritik kararı yine genç kadının kendi iradesine bırakır. Serhat’a öfkeli olan Yıldız’ın bu yol ayrımındaki tercihleri yeni bir düzenin habercisi olacaktır.
Bu kaosu fırsat bilen Yıldırım kirli planlarını devreye sokarken; Melek, Serhat’ı tamamen ele geçirmek için her türlü riski göze almıştır.
Diğer yanda Nurgül, Akif ve Nida’nın ihanetini Aşır’a ifşa etmeye kararlıdır.
Köşeye sıkışan Akif, Nurgül’ü susturmaya çalışırken konağa geri dönebilmek için tehlikeli bir oyun başlatır. Sırlar açığa mı çıkacak, yoksa yeni bir savaş mı başlayacak?