Halil İbrahim Ceyhan ve Zeynep Tuğçe Bayat’tan yeni proje: %100 Aşk

Halil İbrahim Ceyhan ve Zeynep Tuğçe Bayat, Filmevi Yapım imzalı "%100 Aşk" filminde bir araya geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hazırlıkları devam eden proje, hayatın beklenmedik sürprizleriyle yolları kesişen iki insanın samimi hikayesini beyazperdeye taşıyor.





MODERN BİR AŞK HİKAYESİ: ATEŞ VE YAĞMUR



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, yönetmenliğini Burak Demirdelen’in

üstlendiği yapımın senaryo ekibinde Ömer Pınar ve Yaşar Arak yer alıyor. Modern bir aşk hikayesini merkezine alan filmde Halil İbrahim Ceyhan “Ateş”, Zeynep Tuğçe Bayat ise “Yağmur” karakterine hayat veriyor.





BİR MİRAS ŞARTI VE BEKLENMEDİK BİR KARŞILAŞMA



Sevgilisi tarafından dolandırılan ve büyük bir borç yüküyle baş başa kalan Yağmur, hayata tutunmak için teyzesinden miras kalan pansiyonu devralmak ister. Ancak mirasa sahip olabilmesi için üç mutlu çifti bir araya getirmesi şarttır. Bu zorlu görev sırasında pansiyonun şefi Ateş ile yolları kesişir. Başkalarının hayatlarını birleştirmeye çalışırken birlikte hareket eden ikili, bu yolculukta aşkın gerçek anlamını ve kendi hayatlarındaki değişimi keşfederler.





