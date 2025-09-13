Haluk Bilginer, 'Sahtekarlar' dizisinin kadrosunda

“Yargı” ekibinin yeni dizisi “Sahtekârlar”ın okuma provası bugün yapılacak.

NOW’da ekrana gelecek dizide Burak Deniz’in hayat vereceği Ertan Aydın’ın babası Kadir Aydın’a hayat verecek oyuncu heyecan yarattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; değerli aktör Haluk Bilginer, “Sahtekârlar”da Kadir Aydın’ı oynayacak.

YARGI’NIN GÜNÜNDE YAYINDA OLACAK

Haluk Bilginer’in tiyatro programına göre çekim takvimi ayarlanacak. Kadir, Hidayet Kutman’ın (Tamer Levent) hem aile dostu, hem de avukatıdır. “Sahtekârlar”da her şey Hidayet’in kadim dostu Kadir’den yıllar önce reddettiği çocuğunu bulmasını istemesiyle başlıyor. Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in yöneteceği dizi Pazar akşamları seyirciyle buluşacak.