Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan filmden ilk fragman paylaşıldı
Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i başrollerde buluşturan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filmi için heyecanlı bekleyiş başladı. Merakla beklenen yapımın ilk fragmanı izleyiciyle buluştu.
1 / 5
Usta oyuncu Haluk Bilginer ve son dönemde 'Gibi' dizisiyle adından sıkça söz ettiren Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana" filminden ilk fragman geldi.
2 / 5
Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in birlikte yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal yer alıyor.
3 / 5
Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın (NuLook Production) üstlendiği ve 14 Kasım’da sinemada izleyicilerle buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak.
4 / 5
“Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” hem çok güldürecek hem de derinden etkileyecek bir dostluk hikâyesini izleyici ile buluşturacak.