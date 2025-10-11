Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde olduğu 'Yan Yana' filminden fragman

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit’i ilk kez aynı filmde bir araya getiren'Intouchables' filminden uyarlanan “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” için beklenen fragman yayınlandı. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği film, hem dostluk temasını mizahla harmanlayan özgün hikayesiyle hem de Türkiye’nin ilk IMAX yapımı olmasıyla dikkat çekiyor. Film, 14 Kasım’da tüm sinemalarda gösterime girecek.