Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde olduğu 'Yan Yana' filminden fragman
Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i başrollerde buluşturan, 'Intouchables' filminden uyarlana "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filmi için geri sayım başladı. Filmden ilk, tam fragman geldi...
Usta oyuncu Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit’i ilk kez aynı filmde bir araya getiren'Intouchables' filminden uyarlanan “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” için beklenen fragman yayınlandı. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği film, hem dostluk temasını mizahla harmanlayan özgün hikayesiyle hem de Türkiye’nin ilk IMAX yapımı olmasıyla dikkat çekiyor. Film, 14 Kasım’da tüm sinemalarda gösterime girecek.
NuLook Production imzasını taşıyan yapım, yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan IMAX formatında çekilerek Türk sinema tarihinde bir ilke imza atıyor. Başrollerdeki Bilginer ve Yiğit’e Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam eşlik ediyor. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın, ana sponsorluğunu ise hızlı teslimat sektörünün öncü markası Getir’in üstlendiği film, gişe rekorları kıran bir Fransız komedisinden uyarlandı.
Uyarlama senaryo, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal tarafından kaleme alındı.
Yeni fragmanda, Refik (Haluk Bilginer) ile Ferruh (Feyyaz Yiğit)’un ilk kez karşılaştıkları sahneler öne çıkıyor. İkilinin uyumsuz ama samimi dostluğuna odaklanan görüntüler, hem eğlence hem de duygusal bir derinlik vadediyor.