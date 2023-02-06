Haluk Levent'ten deprem yardımı uyarısı

Kahramanmaraş’ta önce 7.7 ardından 7.6 büyüklüğünde iki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Bölgeye giden Ahbap Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından deprem yardımı uyarısı yaptı.

Şu anda insanlar can çekişiyor.

Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun.

Artık sokak jargonu ile konuşacağım.



Allah’ını kitabını Muhammedini seven varsa lütfen lütfen Valilik ve Afad onayı almadan kamyonlara eşya yüklemeyin yollamayın!

Buralar felaket:(

Lütfen🙏 February 6, 2023

AFAD'DAN ÇOK ÖNEMLİ 3 UYARI VAR

AFAD'dan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından önemli uyarılar var.

1-Deprem bölgesine sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçlarının ulaşımı ve çalışmaların aksamaması için yolları boş bırakın, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.

2-Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

3-Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

AFAD daha önce de yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir" demişti.