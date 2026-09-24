Hamal dizisi oyuncuları kim? Hamal ne zaman başlıyor?
Yayın hayatına girmek için gün sayan Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, konusu nedir? İşte ekranların yeni iddiası Hamal hakkında tüm merak edilenler…
Elele Online
Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan Hamal dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicilerin gündeminde. KYN Yapım imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin çekimleri başlarken, yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar da araştırılmaya başladı. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlayacak, Hamal dizisinin oyuncuları kimler? İşte diziye ilişkin merak edilenler...
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hamal dizisinin hikayesi, İstanbul Eminönü'nde hamallık yaparak hayatını sürdüren Kemal karakteri etrafında şekilleniyor. Geçmişte “Harputlu Kemal” olarak tanınan Kemal, eski hayatını geride bırakarak yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor.
Ancak yaşanan beklenmedik bir olay, Kemal'in geçmişiyle yeniden karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu süreçte Kemal'in yolu, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek hayatını sürdüren Hayat ile kesişiyor.
Hikayeye Egemen karakterinin dahil olmasıyla birlikte geçmişten gelen hesaplaşmalar, güç mücadeleleri ve kişisel çatışmalar da derinleşiyor. Dizide suç, adalet, intikam, aşk, suçluluk ve geçmişle yüzleşme gibi temalar işleniyor.
HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Oktay Kaynarca – Kemal
Fahriye Evcen – Hayat
Caner Cindoruk – Egemen
Erdal Özyağcılar – Derviş
Burak Tozkoparan – Tekin
Sarp Akkaya – Falke
Yiğit Uçan – Esfender
Sera Kutlubey – Melez
Yasemin Yazıcı – Hilal
Onur Dilber – Mıhçı
Elifnaz Altay – Neva
İlayda Çevik – Ece