Hamdi Alkan 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor

Kızılcık Şerbeti dizisi 4. sezonunda da cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Başarılı kalemler Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı Gold Film imzalı diziye eski bir oyuncu daha geliyor. Özgür Sevimli’nin yönettiği diziye Fatih Gühan’ın hayat verdiği “İlhami” karakteri geri dönmüştü.

HAMDİ ALKAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDE

Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; İlhami’nin ardından babası Ulvi’ye hayat veren usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan da fenomen diziye geliyor.

Alkan’ın haftaya ekrana gelecek 123. bölümden itibaren ekipte yerini alacağı öğrenildi.