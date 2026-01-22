Hamdi Alkan 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor

Show TV’nin reyting rekorları kıran, her bölümüyle sosyal medyayı sallayan dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosuna çok tanıdık ve usta bir ismi yeniden dahil ediyor: Hamdi Alkan...

Hamdi Alkan 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor

Kızılcık Şerbeti dizisi 4. sezonunda da cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Başarılı kalemler Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı Gold Film imzalı diziye eski bir oyuncu daha geliyor. Özgür Sevimli’nin yönettiği diziye Fatih Gühan’ın hayat verdiği “İlhami” karakteri geri dönmüştü.

'Kızılcık Şerbeti'nin 122. bölümünden ikinci fragman yayınlandıPlus'Kızılcık Şerbeti'nin 122. bölümünden ikinci fragman yayınlandı

HAMDİ ALKAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDE

Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; İlhami’nin ardından babası Ulvi’ye hayat veren usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan da fenomen diziye geliyor.Hamdi Alkan 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor - Resim : 2

Alkan’ın haftaya ekrana gelecek 123. bölümden itibaren ekipte yerini alacağı öğrenildi.Hamdi Alkan 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor - Resim : 3