Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel lüks evinin kapılarını açtı
Ünlü oyuncu Hande Erçel’in Influencer ablası Gamze Erçel, evinin kapılarını açtı. YouTube'da yayınlanan video, beğeni kadar eleştiriyi de beraberinde getirdi. Ünlü ismin eşi Caner Yıldırım ise eleştirilere kayıtsız kalamadı...
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel'in ailesi ve kardeşiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Son olarak Caner Yıldırım ve Gamze Erçel çifti, bir dergi için evlerinin kapılarını açtı.
Modern çizgilerle dekore edilmiş evleri, parkesinden duvar kaplamasına, aydınlatmasından giyinme odasına kadar pek çok detayla YouTube’da yayınlanan 'ev turu' videosuyla izleyiciyle buluştu.
Video kısa sürede yüksek izlenmelere ulaştı. Ancak evin dekorasyonu ve video sosyal medyada konuşulmaya ve YouTube'da sayısız yorum almaya başladı.
Videonun yayınlanmasının ardından bazı kullanıcılar, Gamze Erçel’i eleştirirken bunun üzerine videonun yorumları kullanıcılara kapatıldı.