Hare Sürel “İstanbul Hatırası” dizisinin kadrosuna katıldı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İstanbul Hatırası dizisinin kadrosuna katılan Hare Sürel, projede Nejat İşler’in hayat vereceği Nevzat Başkomiser’in vefat eden eşi 'Güzide' rolüyle karşımıza çıkacak. 14 Nisan’da sete çıkması planlanan dizi, İstanbul’un tarihi dokusunu cinayet büronun gizemli dosyalarıyla birleştirecek. Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapımın yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz üstleniyor.





İstanbul’un yedi tepesine yayılan bir soruşturmayı konu alan dizide, Nejat İşler ve Hare Sürel’e sinema ve televizyon dünyasının tanınmış simaları eşlik ediyor. Yapımda 'Ali' karakterini Bilal Yiğit Koçak, 'Zeynep'i Simay Barlas, 'Evgenia'yı Özge Borak ve 'Adem' karakterini Cem Davran üstleniyor.



Kadronun diğer önemli isimleri arasında ise 'Leyla' rolüyle Tülin Özen, 'Namık' rolüyle Deniz Celiloğlu ve bir tarikat şeyhine hayat verecek olan Şerif Erol yer alıyor. İstanbul’un tarihi gizemlerini modern bir polisiye kurguyla harmanlayan dizi, çekimlerin tamamlanmasının ardından dijital platformdaki yerini alacak.