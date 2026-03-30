Harry Potter dizisinin çocuk oyuncuları ilk sezondan yaklaşık 30 milyon TL kazanacak
Efsanevi seri Harry Potter, yıllar sonra yeni kadrosuyla geri dönerken, başrolü paylaşan çocuk oyuncuların kazançları da belli oldu. Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton’ın ilk sezon için imzaladıkları sözleşmeler gün yüzüne çıktı...
2001 yılında hayatımıza film serisi olarak giren Harry Potter, tam 25 yıldır aklımızdan çıkmıyor. İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılmış yedi fantastik romandan oluşan seri yıllar sonra dizi olarak yeniden çekildi. Dizide yer alan çocuk oyuncularının kazancı ise dikkat çekti.
İddialara göre üç genç oyuncunun her biri ilk sezon için tam 500 bin sterlin kazanacak. Yani çocuk oyuncuları, bölüm başına yaklaşık 60 bin sterlin (yaklaşık 30 milyon TL) kazanacak.
Yakın zamanda yayınlanması beklenen yeni Harry Potter dizisinde rol alacak karakterlerde; Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger'i sırasıyla Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton üstlenecek.
İşte Harry Potter fragmanı...