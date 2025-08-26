Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı hangi dijital platformda yayınlanacak?

YouTube’da başladığı yolculuğuna 2020 yılından bu yana Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform Exxen’de devam eden Konuşanlar programı, yeni sezonda Disney Plus Türkiye ekranlarında olacak.

Popüler talk-show’un sunucusu ünlü komedyen Hasan Can Kaya‘nın Exxen’den ayrılacağına dair ilk haberler geçtiğimiz haziran ayında kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra yapılan resmi açıklama ile beraber bu gelişme doğrulanmıştı.

KONUŞANLAR DISNEY PLUS PLATFORMUNA TRANSFER OLDU

Dört yıl boyunca Ilıcalı’nın platformunda izleyicilerle buluşan Konuşanlar, artık Disney Plus çatısı altında yoluna devam edecek.