Hasret sona eriyor: Kızılcık Şerbeti setinden ilk fotoğraf geldi
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon hazırlıklarına başladı. Ünlü oyuncu Evrim Alasya'dan yeni sezonun ilk set fotoğrafı geldi.
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Başrollerini Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu gibi oyuncuların paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor.
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Final sahnesinde balkondan aşağı düşerek nefes kesen bir yerde sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti'nin çekimleri bugün başladı.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Evrim Alasya üçüncü sezonun çekimlerinin başladığı setten paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu fotoğrafında, "Dükkânı açtık" ifadesini kullandı.
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Show TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Yeni sezon çekimleri başladı" denildi.