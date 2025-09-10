'Hayat Bilgisi' oyuncularının 19 yıl içindeki değişimleri

Bir döneme damgasını vuran ve gençlik dizilerine yepyeni bir soluk getiren Hayat Bilgisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aynı sevgiyle anılıyor. Peki, bir neslin büyüdüğü bu efsane dizinin oyuncuları şimdi nerede?

Hayat Bilgisi oyuncularının 19 yıl içindeki değişimleri

Hayat Bilgisi, bir gençlik dizisinden çok daha fazlası oldu. Yıllar sonra bile popülerliğini koruyan dizinin usta ve genç oyuncularının şimdiki hayatları ise büyük bir merak konusu. Haydi, zaman tünelinde kısa bir yolculuğa çıkalım...

Hayat Bilgisi oyuncularının 19 yıl içindeki değişimleri

Afet Güçverir/Perran Kutman (Tarih Öğretmeni)

Hayat Bilgisi oyuncularının 19 yıl içindeki değişimleri

Amil Sağlam/Tarık Papuççuoğlu (Lise müdürü)

Hayat Bilgisi oyuncularının 19 yıl içindeki değişimleri

 Kerem Güçverir/Kerem Kupacı