'Hayat Bilgisi' oyuncularının 19 yıl içindeki değişimleri
Bir döneme damgasını vuran ve gençlik dizilerine yepyeni bir soluk getiren Hayat Bilgisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aynı sevgiyle anılıyor. Peki, bir neslin büyüdüğü bu efsane dizinin oyuncuları şimdi nerede?
Hayat Bilgisi, bir gençlik dizisinden çok daha fazlası oldu. Yıllar sonra bile popülerliğini koruyan dizinin usta ve genç oyuncularının şimdiki hayatları ise büyük bir merak konusu. Haydi, zaman tünelinde kısa bir yolculuğa çıkalım...
Afet Güçverir/Perran Kutman (Tarih Öğretmeni)
Amil Sağlam/Tarık Papuççuoğlu (Lise müdürü)
Kerem Güçverir/Kerem Kupacı