Hayat Bugün dizisi sete çıktı! Hayat Bugün dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler?
NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün çekimleri için sete çıkıldı. Hayat Bugün dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün' ilk setine çıktı. Dizi konusu ve kadrosuyla dikkat çekiyor. Hayat Bugün dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
HAYAT BUGÜN DİZİSİ KÜNYE
Kanal: Show
Yayın günü: Belli değil
Dizinin özeti: İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!
Başrol oyuncuları: Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol
Yönetmen: Çiğdem Bozali
Senaryo: Ayça Üzüm ve Cansu Çoban
HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Başhekim 'Barış Güvener', İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikâyesi yeniden yazılmaya başlanır. 'Barış'; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.
İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!
Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; “Size nasıl yardım edebilirim?”
HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI
- Ulaş Tuna Astepe; “Dr. Barış Güvener” (Dr. Max Goodwin),
- Hazar Ergüçlü; “Dr. Suzan Mayer” (Dr. Helen Sharpe),
- Tansel Öngel; “Dr. Aras Demirci” (Dr. Floyd Reynolds),
- Hande Doğandemir; “Dr. Derin Nalbantoğlu” (Dr. Lauren Bloom),
- Mert Denizmen; “Dr. Andaç Sağlam” (Dr. Iggy Frome)
- Şerif Erol “Dr. Ali Haydar Oruçov” (Dr. Vijay Kapoor)