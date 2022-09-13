Hayat Bugün dizisi sete çıktı! Hayat Bugün dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler?

David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün' ilk setine çıktı. Dizi konusu ve kadrosuyla dikkat çekiyor. Hayat Bugün dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Show

Yayın günü: Belli değil

Dizinin özeti: İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!

Başrol oyuncuları: Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol

Yönetmen: Çiğdem Bozali

Senaryo: Ayça Üzüm ve Cansu Çoban

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başhekim 'Barış Güvener', İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikâyesi yeniden yazılmaya başlanır. 'Barış'; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!

Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; “Size nasıl yardım edebilirim?”

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI