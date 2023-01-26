Hayatımın Şansı dizisi final mi yapıyor?

Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu Hayatımın Şansı dizisi Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. NTC Medya imzalı “Hayatımın Şansı”dizisi için final kararı alındı.

HAYATIMIN ŞANSI FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pazartesi Sipahi için alınan final kararının ardından FOX’tan da benzer bir duyuru geldi.

Çok etkili bir kadın dramasını konu alan Hayatımın Şansı 9. bölümde ekranda veda edecek. Yapım şirketi çalışanlarına emekleri için teşekkür eden bir açıklama gönderdi ve “Dizimiz 9. bölümde final yapıyor” dedi.