Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı'yı buluşturan Aşkın İzleri setinden ilk pozlar
Gain İç Yapımlar’ın imza attığı, Projes Yapım imzalı “Aşkın İzleri- Eski Defter” dizisinde Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı başrolleri paylaşıyor. Setten ilk kareler geldi.
Gain’in sonbaharda açılacağı konuşulan dikey dizi kanalı Gain Shorts’un lansman projesi “Aşkın İzleri- Eski Defter”nin sete çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gain İç Yapımlar’ın imza attığı, Projes Yapım imzalı dizide Hazal Filiz Küçükköse ve Furkan Palalı başrolleri paylaşıyor.
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE 'HANDE'Yİ OYNAYACAK
Yönetmenliğini Evrim Yöney’in üstlendiği dizi romantik türündeki diziyi Poyraz Taştan –ve Hüseyin Koyuncu kaleme aldı. Hazal Filiz Küçükköse dizide “Hande”, Furkan Palalı “Kerem” rollerine hayat verecek. Dizide her şey Kerem’in Hande’nin hayatına girmesiyle başlayacak, Kız arkadaşlarına yeni sevgilisini tanıtan Hande’nin sürprizlerle dolu hikâyesi izleyenleri şaşırtacak.