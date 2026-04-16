Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım sekiz yıl sonra aynı dizide başrolde buluşuyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekranın sevilen isimleri Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım, uzun bir aradan sonra iddialı bir dijital projede yeniden bir araya geliyor. Daha önce "Halka" dizisinde partner olarak izlediğimiz ikili, bu kez ARC Film tarafından HBO Max için hazırlanan yeni yerli orijinal yapımda başrolleri paylaşacak.





SIRLARLA DOLU BİR HİKAYE: ZEYNO’NUN DÖNÜŞÜ



Senaryosunu Levent Cantek’in kaleme aldığı dizinin merkezinde, geçirdiği bir kaza sonrası hafızasını kaybeden Zeyno karakteri yer alıyor. Hazal Subaşı’nın hayat vereceği Zeyno, ülkenin önde gelen isimlerinden Pamir’in eşi olarak tanınırken, kazayla birlikte açığa çıkan bir skandalın tam ortasında kalarak medyanın odak noktası haline geliyor.



YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENİZ YORULMAZER



Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturacağı bu yeni proje, toplam 8 bölümden oluşan bir mini dizi olarak kurgulandı. İlişkiler, güç mücadeleleri ve geçmişin görünmeyen bağları üzerine odaklanan yapım, her bölümde temposunu artırarak izleyiciye yoğun bir anlatı sunmayı hedefliyor.





'HALKA'DAN HBO MAX'E UZANAN İŞ BİRLİĞİ



Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım, yıllar önce "Halka" dizisinde Bahar ve Kaan karakterleriyle yakaladıkları uyumu bu kez bir HBO Original projesine taşıyor. Warner Bros. Discovery çatısı altında faaliyet gösteren dijital platform HBO Max’in yerli içeriği olacak dizide, Kaan Yıldırım’ın canlandıracağı karakterle Zeyno arasındaki dinamikler şimdiden merak ediliyor.