Rojbin Erden “Sevdiğim Sensin” dizisine katıldı

Star TV’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Sevdiğim Sensin, ekran yolculuğuna izleyicinin büyük ilgisiyle devam ediyor. Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, yayınlanan ilk bölümleriyle dikkat çekerken oyuncu kadrosunu da yeni isimlerle genişletiyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Rojbin Erden, dizinin hikayesine dahil olan son isim oldu.





SÜRPRİZ KARAKTERLE 5. BÖLÜMDE HİKAYEYE DAHİL OLACAK



Son olarak Yabani dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ve Tayfur Aydın’ın 7Yüz adlı bağımsız filminde rol alan Erden, "Sevdiğim Sensin" ekibine 5. bölüm itibarıyla katılıyor. Oyuncunun hayat vereceği sürpriz karakterin, hikayenin akışına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.





ROJBİN ERDEN’İN YER ALDIĞI PROJELER



Oyunculuk dünyasına 2021 yılında Çıplak dizisiyle adım atan Erden, ardından 2022 yapımı Gelsin Hayat Bildiği Gibi projesindeki Melek karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Son olarak 2023 yılında Yabani dizisindeki Asi karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren oyuncu, yeni projesiyle ekran macerasına devam ediyor.

