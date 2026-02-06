Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi belli oldu

Star TV ve Ay Yapım iş birliğiyle hazırlanan "Sevdiğim Sensin" projesinde hazırlıklar tamamlandı. Bir süredir merakla beklenen yapımın yayın hayatına ne zaman başlayacağı netlik kazandı. işte detaylar...

Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi belli oldu
Elele Online

Gökçen Usta’nın yönettiği, başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı 'Sevdiğim Sensin', izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Sınıf farklılıkları ve geleneksel engeller arasında şekillenen bir aşk hikayesini merkezine alan yapımın yayın takvimi de kesinleşti.

'SEVDİĞİM SENSİN' DİZİSİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Ay Yapım imzalı "Sevdiğim Sensin" projesinin yayın planlamasıyla ilgili bekleyiş sona erdi. Hem yapım şirketinin hem de kanalın haftalık akışındaki yoğunluk nedeniyle bir süredir yayını bekletilen dizi, perşembe akşamları izleyiciyle buluşacak. 

Paylaşılan son bilgilere göre, yapım 12 Şubat Perşembe günü ekranda yerini alacak. 

'SEVDİĞİM SENSİN' DİZİSİNİ KONUSU

Sevdiğim Sensin, İstanbullu Erkan’ın askerlik yaptığı sırada tanıştığı Dicle’yi, ailesinin baskısından kurtarmak amacıyla onunla evlenmesini ve ardından gelişen olayları konu alıyor. Bu evliliğin arkasındaki asıl niyetlerden habersiz olan Dicle, Erkan’la birlikte geldiği İstanbul’da modern yaşamın ve aile içi hesaplaşmaların ortasında kalıyor.

Dizi, bir yanda köklü geleneklerin, diğer yanda ise planlı evliliklerin ve sosyal sınıf farklılıklarının şekillendirdiği bir ortamda, karakterlerin bu yeni gerçeklikle yüzleşme sürecini aktarıyor.

'SEVDİĞİM SENSİN' DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Sevdiğim Sensin’in kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi güçlü isimler yer alıyor.