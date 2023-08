Her bebek çiçekle sembolize ediliyor! Sizin bebeğiniz hangi çiçek?

Acıbadem, bu kez sağlıkla dijital sanatı buluşturarak, bir ilke imza attı. New Born isimli dijital eserde, dünyaya gözlerini açan her bebeğin doğum ayı bir çiçekle simgeleniyor. New Born projesi, Communicator Awards ve Brandverse Awards’ta binlerce proje arasında, 3 ödül birden kazanarak zirveye yerleşti.

Sizin bebeğiniz hangi çiçek?