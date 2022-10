Herkesin edinmesi gereken 5 sabah alışkanlığı

İnternetteki sayısız makale, güne verimli bir şekilde başlamanın yollarını tartışıyor. Bununla birlikte, bu makalelerin çoğu, sabah alışkanlıkları geliştirmiş olan insanlara yöneliktir. Mevcut verimlilik seviyelerine bakılmaksızın herkesin edinmesi gereken 5 sabah alışkanlıklarını listelediğimiz yazıda sabah alışkanlığın önemini ve faydalarını da paylaşacağız. İşte güne daha iyi başlamanızı sağlayacak 5 sabah alışkanlığı...

Sabah rutini neden önemlidir?

National Sleep Foundation tarafından yapılan bir araştırmaya göre, düzenli sabah rutinleri olan kişilerin iyi bir gece uykusu aldığı biliniyor. Aynı çalışma, düzenli sabah rutinleri olan kişilerin de işlerinden daha yüksek verimlilik ve memnuniyet bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ek olarak, başka bir çalışma, sabahları egzersiz yapan kişilerin, günün diğer saatlerinde egzersiz yapanlara göre egzersiz rutinlerine bağlı kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu da saptanmıştır.

Son olarak, sabah alışkanlıkları oluşturmak, günün geri kalanı nasıl geçireceğinizi ayarlamanıza yardımcı olabilir. Güne olumlu olarak başlarsanız, günün geri kalanında olumlu bir görünüme sahip olma olasılığınız daha yüksektir.

Herkesin denemesi gereken 5 sabah alışkanlığı

Artık sabah alışkanlıkları oluşturmanın önemini bildiğinize göre, herkesin yapması gereken beş aktiviteye bir göz atalım...

Bir egzersiz rutini ekleyin

İsterseniz evinizde egzersiz yapın ister dışarıda vücudunuzu sabahları hareket ettirmek çok önemlidir. Bu sadece enerji seviyenizi artırmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda günün geri kalanında ruh halinizi ve zihinsel netliğinizi de artıracaktır. Egzersiz konusunda yeniyseniz, evde ekipman olmadan yapabileceğiniz basit bir rutin ekleyerek başlayın. Örneğin, bazı temel esnemeler, şınavlar, mekikler ve atlama egzersizleri yapabilirsiniz. Düzenli bir egzersiz rutini oluşturduktan sonra, programınıza yavaş yavaş daha zorlu egzersizler ekleyebilirsiniz.

Kahvaltıya zaman ayırın

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, ancak birçok insan zamanları olmadığı veya aç olmadıkları için bunu atlar. Kahvaltı için zaman ayırırsanız, sabahı geçirmek için ihtiyacınız olan enerjiye sahip olma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Ek olarak, kahvaltı yapmanın konsantrasyonu ve hafızayı geliştirdiği ve günün ilerleyen saatlerinde istekleri azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle, sabahları aç olmasanız bile, biraz meyve veya yoğurt gibi hafif bir şey yemeye çalışın.

Gününüzü planlayın

Güne doğru bir şekilde başlamanın en iyi yollarından biri, gününüzü planlamak için biraz zaman ayırmaktır. Bu, yapmanız gerekenler hakkında daha organize ve daha az stresli hissetmenize yardımcı olacaktır. Bunu yapmak için, gün boyunca gerçekleştirmeniz gereken görevleri listelemeniz yeterlidir. Ardından, bu görevlere öncelik verin, böylece en önemlileriyle başlayabilirsiniz. Listenizde çok sayıda öge varsa, her göreve daha iyi odaklanmak için bunları daha küçük hedeflere ayırmak isteyebilirsiniz. Bu, yapmanız gereken her şeyden bunalmış hissetmenizi önlemeye yardımcı olacaktır. Sabah listenizi gözden geçirmek ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için biraz zaman ayırın. Bu, gün boyunca üretken olmanızı sağlamaya yardımcı olacaktır.

Teknolojiden ayrılın

Günümüz dünyasında, telefonlarımıza ve diğer cihazlarımıza bağımlı olmak çok kolaydır. Bununla birlikte, bu bağımlılık üretkenliğin azalmasına ve stresin artmasına neden olabilir. Bunu önlemek için, günün en azından ilk saatinde teknolojinin fişini çekmeniz önemlidir. Bu, telefonunuzu, e-postanızı veya sosyal medyanızı kontrol etmediğiniz anlamına gelir. Mümkünse, tüm gün boyunca tüm elektroniklerden uzak durmaya çalışın. Bu mümkün değilse, bir saatliğine bağlantıyı keserek başlayın ve teknolojiden uzak geçirdiğiniz süreyi kademeli olarak artırın. Teknolojiden koptuğunuz da ne kadar üretken ve sakin hissettiğinize şaşırabilirsiniz.

Meditasyon yapın veya bazı derin nefes egzersizleri yapın

Stresi azaltmanın ve odaklanmayı geliştirmenin en iyi yollarından biri meditasyon yapmak veya bazı derin nefes egzersizleri yapmaktır. Bu aktivitelerin her ikisi de zihni ve bedeni sakinleştirmeye yardımcı olur ve gün için genel ruh halinizi iyileştirir. Ek olarak, meditasyonun uyku kalitesini, hafızayı ve odaklanmayı arttırdığı gösterilmiştir.

Meditasyonda yeniyseniz, başlamanıza yardımcı olacak birçok kaynak mevcuttur. Ayrıca 'Hangi meditasyon türünü yapmalıyım? 9 farklı meditasyon' haberimizden de kendinize uygun meditasyonu bulabilirsiniz. Rehberli meditasyonlar sunan birçok uygulama da var. Nasıl meditasyon yapacağınızı öğrendikten sonra, bunu her yerde ve her zaman yapabilirsiniz. Derin nefes egzersizleri, stresi azaltmanın ve odaklanmayı geliştirmenin bir başka harika yoludur.

Bu egzersizi yapmak için, burnunuzdan derin nefes alın ve ağzınızdan yavaşça nefes verin. Daha rahat hissedene kadar bu egzersizi birkaç kez tekrarlayın. Bu egzersizi her yerde ve her zaman yapabilirsiniz.