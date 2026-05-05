Hıdırellez ne zaman, bugün mü? Hıdırellez'de neler yapılır?

Baharın müjdecisi, doğanın uyanışı ve bereketin simgesi Hıdırellez, yüzyıllardır Anadolu'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada büyük bir heyecanla kutlanıyor. Peki, bu kadim bayramın hikayesi nedir, 2026 yılında kutlamalar ne zaman başlıyor ve hangi gelenekler geleceğe ışık tutuyor?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Hıdırellez her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanır. Başlangıcı 5 Mayıs akşamıdır ve kutlamalar 6 Mayıs gününe kadar devam eder.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILIR?

Dilek dileme: İnsanlar ev, araba, iş, para ya da aileyle ilgili dileklerini küçük kağıtlara yazar veya sembollerini çizer. Bazı bölgelerde bu dilekler gül ağacının altına bırakılır.

Gül ağacı ritüeli: Gül ağacının bolluk ve bereket getirdiğine inanılır. Dilekler genelde gece bırakılır, sabah alınır.

Ateşten atlama: Küçük ateşler yakılır ve üzerinden atlanır. Bunun kötü enerjiyi, hastalığı veya uğursuzluğu geride bırakmayı simgelediğine inanılır.

Para ve bereket ritüeli: Cüzdan, para veya altın gibi eşyalar gül dibine bırakılabilir; yıl boyunca bereket getireceğine inanılır.

Su ile ilgili ritüeller: Bazı yerlerde akarsu kenarına gidilir ya da sabah erken saatlerde yüz yıkamanın şans ve sağlık getireceği düşünülür.

Piknik ve toplu kutlamalar: Aileler ve arkadaşlar açık alanlarda bir araya gelir, yemekler hazırlanır, müzik ve eğlence yapılır.