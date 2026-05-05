Hıdırellez 'tuz yeme' ritüeli ne zaman yapılır?

Hıdırellez'in asırlık gelenekleri arasında yer alan ve özellikle gelecekteki eşini merak edenlerin heyecanla beklediği en ilginç ritüellerden biri "tuz yeme" geleneğidir.

Anadolu'nun pek çok yerinde farklı isimlerle anılan bu ritüel, aslında rüyalar aracılığıyla kaderin kapısını aralama arzusunu simgeler.

HIDIRELLEZ TUZ YEME RİTÜELİ NE ZAMAN YAPILIR?

Bu ritüel, Hıdırellez kutlamalarının başladığı 5 Mayıs gecesi, yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, uyumadan hemen önce yapılır. İnanışa göre, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu bu mucizevi saatlerde rüyaların gerçeğe daha yakın olduğuna inanılır.

HIDIRELLEZ GECESİ TUZ YİYİNCE NE OLUR?

Halk arasındaki inanışa göre, bu özel gecede çok tuzlu bir yiyecek yiyip su içmeden uyuyan kişinin rüyasında evleneceği kişiyi göreceğine inanılır. Ritüelin işleyişi ise oldukça semboliktir:

Susuzluk Sınavı: Kişi yatmadan önce tuzlu bir ekmek (tuzlu çörek) veya doğrudan bir miktar tuz yer.

Rüyadaki İşaret: Tuzun etkisiyle gece susayan kişi, rüyasında kendisine su veren veya su içtiği yeri gösteren kişiyi görür.

Kaderin Yansıması: Rüyada su veren kişinin, o kimsenin kaderindeki eş adayı olduğu kabul edilir. Eğer su veren kişi tanıdık biri değilse, evlenilecek kişinin o simaya benzeyeceği ya da o bölgeden geleceği yorumu yapılır.