Deniz Sağdıç-'Tin' sergisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Deniz Sağdıç, beşinci kişisel sergisinde “Tin” başlığı altında topladığı yapıtlarını 11 Kasım 2014 tarihinden itibaren Güneş Sigorta Sanat Galerisi’nde izleyiciyle buluşturuyor.

Sağdıç, sergisinde, antik dönemden bu yana düşünce dünyasının temel inceleme konusu olmuş, modern dönemle birlikte sanatçılar için başat ilham kaynağı haline gelmiş “Tin” kavramına, kendi penceresinden yeni yaklaşımlar sunuyor. Sanatçı, somut imgelerin duyularla algılanan, alışılagelmiş ifadelerini, kendine has pentür tekniğiyle yeniden yorumlarken, fırçasıyla hayat verdiği kavramların özlerini bulmayı denediği çalışmalarıyla, izleyiciye aşkın dünyaya doğru tinsel bir yolculuk vaat ediyor. Sergiyi 13 Aralık 2014 tarihine kadar, Pazar hariç her gün 10:00 – 18:00 saatleri arasında Güneş Sigorta Sanat Galerisi’nde gezebilirsiniz.

Güneş Sigorta Sanat Galerisi: Güneş Plaza Büyükdere Cad. No: 110 Esentepe/Şişli