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Plaj şapkası yapımı

Yaz için şapkalarınızı süsleyin!
Malzemeler
Beyaz hasır şapka
1’er metre beyaz ipek kumaş şerit
Mavi şerit kumaş
Yaldızlı mavi boncuklar
Çeşitli boylarda midye kabukları
Makas
Yapıştırıcı silikon tabancası
4 adet yaldızlı midye boncuk
Minik yaldızlı dümen
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