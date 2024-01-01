Şapkalarda, şallarda, çantalar kullanabileceğiniz rengarenk ponponları yapmanın püf noktalarını öğrenmek ister misiniz?

Ponponlar son zamanların yükselen trendlerinden. Birçok farklı yerde kullanabileceğiniz ponponları, dilerseniz bebeğiniz için ördüğünüz şapka veya yelekleri için süslemek için dilerseniz kendi şallarınızı renklendirmek ya da çantalarınıza trendi bir hava katmak için kullanabilirsiniz.

Ponpon yapımı aslında oldukça basittir. Bunu bir kez öğrendikten sonra ponpon çiçek yapımı, ponpon perde yapımı gibi modelleri de deneyebilirsiniz.

Ponpon nasıl yapılır?

Öncelikle ponpon çalışması yaparken etrafa çok fazla tüy döküleceğini göz önünde bulundurarak bir örtü üzerinde çalışmayı deneyebilirsiniz.



Ponpon yapımı için gereken malzemeler;

• Makas

• Yün

• Ponpon şablonu

• Kurşun kalem

• Karton

Öncelikle kartondan iki adet yün ponpon şablonu kesilir. Yün ponpon şablonunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha sonra iç kısımdaki küçük daire makas ile kesilerek çıkarılır. İki adet simite benzer bir şablon halini alacak. Bittikten sonra her iki kartonu da eşit olarak üst üste yerleştirin. Bir eliniz ile şablonu sabit tutmaya özen gösterin diğer eliniz ile de dışarıdan içeriye doğru yün sarmaya başlayın. Yünü ponpon şablonun etrafına doğru sarmaya devam edin. Yünün sık ve sıkı olması ponponun daha dolu olmasını sağlar. Bu şekilde daha güzel görünür. Sararken hiç boşluk kalmamasına özen gösterin. Tüm ponpon şablonu yün ile kaplandıktan sonra yünü birkaç santim uzun kalacak şekilde kesebilirsiniz. Başka bir yünün altına yerleştirin. Ponpon yapımındaki püf noktalardan biri de ponponun daha sıkı ve dolgun olmasını istiyorsanız ponponu kartondan iki kez sarıp geçirmenizdir. Bir makas yardımı ile üst üste konan ponpon şablonun arasından dairenin en dış kenarlarından takip edilerek kesilir. Bu kısmı dikkatli bir şekilde yapmanız daha iyi olur. Bir parmak uzunluğunda yün alınır ve kesilen iki kartonun arasından geçirilerek sıkı bir düğüm yapılır. Son olarak ise karton ponpon şablonları makas yardımı ile dikkatli bir şekilde kesilerek yünlerin arasından çıkarılır. Böylece ponpon hazır olur.







Çatalla ponpon yapımı

Ponponu kartonun yanı sıra parmaklarınıza ve hatta çatala sararak bile yapabilirsiniz. Bebekler için şapkaya ponpon yapımı çatal ile oldukça basit bir şekilde yapılabilir. Çatalla ponpon yapabilmek için gereken malzemeler;



• Yün

• Makas

• Çatal



Ponpon yapılışı

Yün, büyük boy yemek çatalına yatay bir şekilde sıkı ve yoğun bir şekilde sarılır. İyice sarmaya devam edilir. Daha sonra bir parça yün alınarak çatalın dişlerinden yani arasından geçilerek yatay yün sıkıca bağlanır. Sonrasında yünü yavaşça dikkatli bir şekilde çataldan çıkarabilirsiniz. Bu şekilde minik bir kurdele gibi görünecektir. Çatal ile yapılan yün ponponlar daha küçük olmaktadır. Kurdelenin iki kenarından dikey olarak makas yardımı ile kesin. Son olarak ponpon oluştuğu zaman yünlerin eşit uzunlukta olmasına dikkat edin. Eğer boy farkı varsa uçlarından biraz makas yardımı ile kesebilirsiniz. İşte ponponunuz kullanıma hazır...