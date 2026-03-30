Hollywood efsanesi Kim Novak, biyografi filminde Sydney Sweeney’nin kendisini oynamasına itiraz etti: Tamamen yanlış bir seçim
Hollywood efsanesi Kim Novak, kendi hayatını konu alan biyografik film "Scandalous"ta kendisini canlandırması planlanan Sydney Sweeney hakkında sessizliğini bozdu. İşte detaylar...
Alfred Hitchcock’un kült yapımı "Vertigo" gibi ikonik filmlerle sinema tarihine adını yazdıran Hollywood’un efsanevi ismi Kim Novak, kendi hayatını konu alan biyografik film projesi "Scandalous" hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 93 yaşındaki usta oyuncu, projede kendisini canlandırması planlanan Sydney Sweeney'nin bu rol için uygun bir seçim olmadığını belirtti.
"TAMAMEN YANLIŞ BİR SEÇİM"
The Times gazetesine konuşan Novak, Sydney Sweeney'nin ekran önündeki baskın imajının, canlandıracağı karakterin derinliğini gölgeleyebileceğinden endişe ediyor. Novak, oyuncunun genel görünüm hatlarına atıfta bulunarak, filmin odağının duygusal bağdan ziyade fiziksel çekime kaymasından korktuğunu dile getirdi. Ünlü aktris, Sweeney için net bir ifade kullanarak “Beni oynamak için tamamen yanlış bir seçim” dedi.
Novak ayrıca, Sweeney'nin kamera karşısındaki duruşuna dair “her zaman çekici görünüyor” yorumunu yaparak, bu durumun Sammy Davis Jr. ile yaşadığı ilişkinin asıl hikayesini çarpıtabileceğini savundu.
"İLİŞKİMİZİN 'SKANDAL' OLARAK NİTELENMESİNİ ONAYLAMIYORUM"
Kim Novak, sadece oyuncu seçimine değil, filmin ismine de itiraz ediyor. Geçtiğimiz aylarda The Guardian'a verdiği demeçte, “Bu ilişkinin skandal olduğunu düşünmüyorum” diyerek filmin isminin yarattığı algıdan duyduğu rahatsızlığı belirtmişti. Novak, Sammy Davis Jr. ile aralarındaki bağı; dış görünüşten ziyade, oldukları gibi kabul görme ihtiyacı üzerine kurulu, derin bir ortaklık olarak tanımlıyor.
TARİHİ ARKA PLAN: HOLLYWOOD'UN KARANLIK YÜZÜ
Film, 1950’li yılların muhafazakar Amerika’sında, ırklararası bir ilişkinin yarattığı toplumsal ve sektörel baskıları odağına alıyor. 1956 yılında tanışan Kim Novak ve Sammy Davis’in ilişkisi, 1958 yılında basına sızdığında büyük bir kriz patlak vermişti. O dönem Columbia Pictures'ın başında bulunan Harry Cohn'un, stüdyonun en büyük yıldızlarından biri olan Novak’ın kariyerini korumak adına bağlantılarını kullanarak Sammy Davis Jr.’ı tehdit ettiği biliniyor. Bu ağır baskılar sonucunda Davis, tehdit edildikten sadece dokuz gün sonra bir başka kadınla evlenmek zorunda kalmış ve çiftin yolları ayrılmıştı.