Hollywood efsanesi Kim Novak, biyografi filminde Sydney Sweeney’nin kendisini oynamasına itiraz etti: Tamamen yanlış bir seçim

TARİHİ ARKA PLAN: HOLLYWOOD'UN KARANLIK YÜZÜ



Film, 1950’li yılların muhafazakar Amerika’sında, ırklararası bir ilişkinin yarattığı toplumsal ve sektörel baskıları odağına alıyor. 1956 yılında tanışan Kim Novak ve Sammy Davis’in ilişkisi, 1958 yılında basına sızdığında büyük bir kriz patlak vermişti. O dönem Columbia Pictures'ın başında bulunan Harry Cohn'un, stüdyonun en büyük yıldızlarından biri olan Novak’ın kariyerini korumak adına bağlantılarını kullanarak Sammy Davis Jr.’ı tehdit ettiği biliniyor. Bu ağır baskılar sonucunda Davis, tehdit edildikten sadece dokuz gün sonra bir başka kadınla evlenmek zorunda kalmış ve çiftin yolları ayrılmıştı.