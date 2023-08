Hollywood grevi 'Dune 2'yi de vurdu: Vizyon tarihi 2024'e ertelendi

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA) üyelerinin grevi devam ediyor. Grev, yapımları etkilemeye devam ediyor. Son olarak Dune 2 filmi de grevden nasibini aldı ve kasım ayında seyirci ile buluşması planlanırken 2024'e ertelendi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Warner Bros., Denis Villeneuve’un yönetmenliğini yaptığı 'Dune' devam filminin resmi olarak 15 Mart 2024’e ertelendiğini duyurdu.

Dune ile birlikte daha önce 14 Mart olarak belirlenen 'Godzilla x Kong: The New Empire' için de bir erteleme duyuruldu ve filmin, 12 Nisan 2024’te vizyona gireceği belirtildi.

Vizyon tarihi Aralık 2023 olan yapımlardan 'Wonka' (15 Aralık), 'Aquaman and the Lost Kingdom' (20 Aralık) ve 'The Color Purple' (25 Aralık) filmlerinde ise herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtildi.

Dune 2’nin ertelenmesi pek çok kişi için ise sürpriz oldu; çünkü sadece bir ay önce IMAX CEO’su Richard Gelfond, Dune: Part Two’nun erteleneceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söylemiş ve filmin 3 Kasım 2023’teki gösterim tarihinin değişmeyeceğini belirtmişti.