Hollywood tarihinin en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson oldu!

Hızlı ve Öfkeli, Sahil Güvenlik, Red Notice, Black Adam gibi filmlerin yıldızı 51 yaşındaki Amerikalı aktör Dwayne Johnson, Red One filminden kazandığı parayla yeni bir rekora imza attı.

RED ONE FİLMİNDEN 50 MİLYON EURO KAZANDI

Puck News'ın haberine göre, oyuncu bu filmden 50 milyon dolar kazandı. Callum Drift, Commander of the E.L.F rolünü canlandıran Johnson, Hollywood tarihine adını yazdıracak bir rekora imza attı.

"EN ÇOK KAZANAN AKTÖR OLARAK TARİHE GEÇTİ"

Ünlü oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçti. Oyuncu 2019 tarihli "Jumanji: The Next Level" filminden ve "Red Notice" adlı filmden 23,5 milyon dolar almıştı.

ESKİ REKOR ROBERT DOWNEY JR.'A AİTTİ

Bu rekor daha önce Robert Downey Jr.'a aitti. Oyuncu, "Captain America: Civil War" filminden 40 milyon dolar kazanmıştı.