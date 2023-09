'House of the Dragon' dizisinin BluTV'de yayınlanacağı tarih belli oldu

Warner Bros. Discovery'yle stratejik ortaklığını güçlendiren BluTV, HBO dizilerini bünyesine katmaya devam ediyor. Bu kapsamda 'Game of Thrones'un devam dizisi 'House of the Dragon', BluTV'ye geliyor.

House of the Dragon 6 Ekim'de BluTV'de

'Game of Thrones'un uzantısı dizisi 'House of the Dragon', 6 Ekim'de BluTV'de yayınlanacak. Yayın tarihi, BluTV'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir gönderiyle duyuruldu.

BluTV, 22 Mart'ta yaptığı paylaşımda da 'House of the Dragon'a yer vermişti ancak paylaşım daha sonra silindi.

Dizinin geçen yıl yayınlanan ilk sezonun ardından devam sezonunda çekimler Nisan 2023’te Warner Bros.’un Leavesden Stüdyoları’nda başladı. 'Game of Thrones' dizisinde yaşananlardan yaklaşık 300 yıl önce geçen yapım, Ejderhaların Dansı adıyla bilinen iç savaşın perde arkasını konu alıyor.