Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi Sivas'ta yeniden canlandırıldı

Hülya Koçyiğit'in 1976 yapımı ‘Şoför' filmindeki unutulmaz sahnesi, yarım asır sonra Sivas'ta yeniden hayat buldu.

Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Koçyiğit, ‘Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı.

Çekimlerde filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak, Sivas caddelerinde geçmişin izleri yeniden yaşatıldı.

"HAFIZALARA KAZINAN SAHNE YENİDEN YAŞADI"

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı. 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı ‘Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı" ifadelerine yer verildi.

Nostaljik dokusuyla dikkat çeken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni aldı.