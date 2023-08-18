İbrahim Çelikkol, Güneş Tutulması dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Son olarak Netflix’te yayınlanan “Kuş Uçuşu”dizisinde gördüğümüz İbrahim Çelikkol bir süredir televizyon ekranlarında yer almıyordu. Selahaddin Eyyubi‘yle yaptığı görüşme sözleşme aşamasında kalan yakışıklı oyuncu gelen yeni teklifler arasından seçimini yaptı.

Güneş Tutulması dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İbrahim Çelikkol haziran ayında Netflix’te yayınlanan “Kuş Uçuşu”nun peş peşe 2. ve 3. sezonunu tamamlamış ve ana akımdan gelen dizi teklifleriyle görüşmeye başlamıştı. Selahaddin Eyyubi‘yle yaptığı görüşme sözleşme aşamasında kalan yakışıklı oyuncu gelen yeni teklifler arasından seçimini yaptı.

İbrahim Çelikkol, NGM‘nin atv için çekeceği “Güneş Tutulması” dizisiyle prensipte el sıkıştı. Emre Kabakuşak‘ın yöneteceği diziyi Ayça Mutlugil ile Nuray Uslu yazıyor.