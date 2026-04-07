İbrahim Tatlıses neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

Sanatçı İbrahim Tatlıses'ten hayranlarını üzen bir haber geldi. Tatlıses, yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlandı.

İBRAHİM TATLISES'İN HASTALIĞI NE?

Evinde rahatsızlanan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tatlıses’in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının ardından yakın çevresinin de hastaneye gittiği belirtildi.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

1952 yılında yedi çocuklu bir ailenin, Leyla ve ciğerci Ahmet Tatlı'nın ilk çocuğu olarak Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Doğduğunda, babası hapiste olduğu için ilk kez demir parmaklıklar arasında gördü babasını. Belirli bir zaman sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmeye karar verdi.

İstanbul'a gelen Tatlıses ve ailesi burada bulunan akrabalarının yanına yerleşti ve birçok işte çalıştı. 70'li yılların ortalarında inşaat işçiliği, demir ustalığı ve leblebicilik gibi işler yapan İbrahim Tatlıses, 80'lerin başında kendisini şöhret basamaklarını tırmanırken buldu. İbrahim Tatlı, İstanbul'a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul'da sahne almaya başladı. 1977 de "Ayağında Kundura" albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.

Türk müziğinin "İmparator" lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses, onlarca yıllık kariyerine sayısız hit sığdırdı. Sadece yorumcu değil, oyuncu, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de tanınan Tatlıses, yaşadığı tüm zorluklara rağmen sahnelere olan tutkusundan asla vazgeçmedi.