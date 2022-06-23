İçimizdeki Ateş konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte İçimizdeki Ateş dizisi oyuncuları ve konusu...

Yazın gelmesi ile birlikte yaz dizileri de kanallarda yerini almaya başladı. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün yazdığı ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş bu akşam izleyici ile buluşacak. Peki, İçimizdeki Ateş oyuncuları arasında kimler var, konusu nedir? Yakından bakalım...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KÜNYE

Kanal: ATV

Yayın günü: Perşembe

Dizinin özeti: Hukuk Fakültesi'nden yeni mezun olan bir kaç gencin staj dönemlerinde yaşadıkları olayları anlatmaktadır.

Başrol oyuncuları: Atakan Hoşgören, İpek Filiz Yazıcı, Burak Sevinç , Ceren Benderlioğlu

Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisi ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU

Yener&Tan Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen bu dört genç; insanlara kolay güvenmeyen Hale Vural (İpek Filiz Yazıcı), pratik zekasıyla her sorunun altından kalkan Ege Şahin (Atakan Hoşgören), yaşamın tüm sıkıntılarıyla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış Bahar Sayın (Gizem Arıkan) ve güçlü bir iradeye sahip hırslı Mert Karaman (Demirhan Demircioğlu), her biri farklı ailelerden ve okullardan gelen avukat adayları olarak adaleti ve hayatın gerçeklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Atakan Hoşgören/ Ege Şahin

İpek Filiz Yazıcı/ Hale Vural

Burak Sevinç/ Doğan Yener

Ceren Benderlioğlu/ Tülin Tan

Gizem Arıkan/ Bahar Sayın

Demirhan Demircioğlu/ Mert Karaman

Hazım Körmükçü/ Tahsin

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM FRAGMANI