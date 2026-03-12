İftarlık Gazoz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Dün akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan İftarlık Gazoz, bir kez daha izleyenleri geçmişe götüren, samimiyet dolu bir nostalji yolculuğuna çıkardı.

Usta yönetmen Yüksel Aksu'nun kaleminden çıkan bu özel hikaye, ilkokul çağındaki Adem’in yaz tatilini bir gazozcu çırağı olarak geçirmesini odağına alıyor. Film, Adem'in kavurucu Ege sıcağında tutmaya niyetlendiği ilk orucun etrafında şekillenen olayları; çocuksu bir masumiyet, toplumsal dayanışma ve yerel kültürün sıcaklığıyla harmanlayarak ekrana taşıyor.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin hikayesi, 1970'lerin başında Muğla’nın bir ilçesinde yaşayan, zeki ve çalışkan bir çocuk olan Adem'in etrafında şekilleniyor. Yaz tatili başladığında ailesinden izin alarak ilçenin en renkli karakterlerinden biri olan Gazozcu Cibar Kemal'in (Cem Yılmaz) yanında çıraklık yapmaya başlayan Adem, bir yandan gazoz satmanın inceliklerini öğrenirken bir yandan da hayatı keşfeder. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çevresindekilerin oruç tuttuğunu gören Adem, küçük yaşına rağmen oruç tutmaya niyetlenir. Ancak Ege’nin kavurucu sıcakları ve bisiklet üzerinde gazoz satma telaşı, Adem'in bu niyetini zorlu bir sınav haline getirecektir. Çocuksu bir inatla başlayan bu süreç, beklenmedik olaylarla birleşerek izleyiciyi Anadolu’nun derin kültürel yapısına ve yıllar sonra ortaya çıkacak dramatik bir kadere götürür.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİNİN OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Cibar Kemal

Berat Efe Parlar - Adem

Okan Avcı - Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar - Hasan

Greta Fusco - Berna

Ümmü Putgül - Gülizar

Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni

İFTARLIK GAZOZ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 2015 yılının yaz aylarında gerçekleştirilen film, 29 Ocak 2016 tarihinde vizyona girmiştir. Filmin atmosferini yansıtan o eşsiz manzaralar ve kasaba ruhu için çekimler Muğla’nın Menteşe ve Ula ilçelerinde yapılmıştır. Ege’nin meşhur tütün tarlaları, eski taş evleri ve dar sokakları, filmin dönem ruhunu yakalamasında en büyük etkenlerden biri olmuştur.