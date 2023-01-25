İğne İplik filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İğne İplik filmi müzikleri neler?

Bollywood sinemasının sevilen yapımları arasında bulunan orijinal adıyla Sui Dhaaga olan İğne İplik filmi bugün TRT1 ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Sharat Katariya'nın oturduğu 2018 yapımı Hint filmi İğne İplik filminin konusuna, müziklerine, oyuncularına birlikte bakalım...

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Hindistan çekilen filmde; Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir.

İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…

İĞNE İPLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Chanderi , Bhopal , Delhi ve Ghaziabad'da çekildi. Film, 28 Eylül 2018'de Hindistan'da gösterime girdi.

İĞNE İPLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anushka Sharma (Mamta)

Varun Dhawan (Mauji)

Raghuvir Yadav (Mauji'nin babası Sudhakar)

Yamini Das (Nimmo)

Sawan Tank (Jugnu)

Siddharth Bhardwaj (Bansal)

Ashish Verma (Prashant)

Manukriti Pahwa (Kumud)

Namit Das (Guddu)

İĞNE İPLİK FİLMİNİN MÜZİKLERİ

Filmin müzikleri Anu Malik tarafından hazırlandı. İğne İplik filminde çalan müzikler şu şekilde:

1."Chaav Laaga"

2. "Hatar Patar"

3."Tu Hi Aham"

4."Sui Dhaaga"

5. "Sab Badhiya Hai"