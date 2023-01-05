İki eski dansçı çift birlikte 40 kilo verdi: İşte son halleri

40 yaşındaki Ola Jordan 2020'de ilk kez anne olduktan ve pandemi sırasında kilo aldıktan sonra bir daha düz bir karına sahip olup olmayacağından şüphe duymuş. O ve eşi birlikte kilo verip forma girme kararı almışlar. Şimdi kendilerini her zamankinden daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Çift, 5 aylık değişim sürecinde bir diyet planı ve eğlenceli kardiyo dans rutinleri içeren 12 haftalık bir program uygulamış.





Ola, Daily Mail'e şunları söylüyor: Kısa boyluyum bu nedenle daha kilolu görünüyordum. Eskiden dansçı olduğum günlerdeki halimi özlediğimi fark ettim. Sağlık benim için önemli ve elimden geldiğince uzun süre sağlıklı kalmak istiyorum.

Bu gönderiyi Instagram'da gör James Jordan (@jamesjordan1978)'in paylaştığı bir gönderi

Ola, "Eğer vücut yağınızı kaybeder ve onu yağsız dokuyla değiştirirseniz, aynı ağırlıkta olabilir ama çok daha zayıf görünebilirsiniz" görüşünde.

44 yaşındaki eşi James ise "İkimiz toplam 40 kilo verdik. Bu, 20 Temmuz'da çektiğimiz fotoğraftan sonraki yazdan beri böyle" diyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝙊𝙇𝘼 𝙅𝙊𝙍𝘿𝘼𝙉 (@olajordan)'in paylaştığı bir gönderi

Çift, "Kilo verme yolculuğumuz sırasında ilerleme fotoğrafları çekmenin motivasyonumuzda gerçekten yardımcı olduğunu gördük" diyor.

Ola'nın beden düşme motivasyonu fiziksel görünümünün artık kendini tanıyamayacak kadar değiştirdiğini ark etmesinden sonra gelmiş. O ve James'in Temmuz ayında çekilen fotoğraftaki görünümlerine yıllarca sağlıksız beslenmenin yol açtığını söylüyor.

James ise "İkimiz de çok kilo almıştık" diyor.

Çift yeni hallerine ilişkin fotoğrafları ise çok sayıda beğeni aldı.