İklim aktivistleri Avusturya'daki Gustav Klimt tablosunu hedef aldı

Daha önce 'Just Stop Oil' adlı grubun üyeleri Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı. Bu seferde hedef Gustav Klimt oldu.

Çevre ve iklim aktivistleri, taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine hedef almaya devam ediyor. Şimdi hedefleri Gustav Klimt'e ait "Ölüm ve Yaşam" tablosu oldu.

İklim aktivistleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bulunan Leopold Müzesi'ndeki Gustav Klimt'e ait tabloyu hedef aldı. 'Last Generation' adlı çevreci protesto grubunun üyeleri, ülkedeki fosit yakıt kullanımını protesto etmek için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Leopold Müzesi'ndeki Gustav Klimt'in 'Ölüm ve Yaşam' (1915) tablosunun üzerine siyah yağlı bir sıvı döktü.

Leopold Müzesi, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

