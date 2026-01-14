İlk bölümüyle zirveye yerleşen A.B.İ. dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu ilk kez aynı projede buluşturan ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Sevilen dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu “A.B.İ.” dizisi dün akşam ilk bölümüyle yayınlandı.
Dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada ve televizyon karşısındaki izleyiciler arasında bir fırtına estirdi.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide yaşanan dramatik gelişmeler sonrası heyecan daha da arttı. İlk bölüm finalindeki sürpriz sahnenin ardından A.B.İ. dizisinin 2. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.
A.B.İ. 2. bölüm fragmanı...