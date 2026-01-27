Kışın en sert günlerinin ardından doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen "cemre", her yıl olduğu gibi 2026 yılında da yedişer gün arayla havaya, suya ve toprağa düşerek ısınma sürecini başlatacak.

İlk cemre düşme ne zaman düşüyor? 2026 cemre düşme tarihleri

Anadolu’nun binlerce yıllık gözlemlerine dayanan geleneğe göre 2026 yılı cemre düşme takvimi şu şekilde gerçekleşecek:

İlk Cemre Havaya (19-20 Şubat) Baharın ilk müjdecisi olan birinci cemre, Şubat ayının ortasında havaya düşecek. Bu tarihle birlikte dondurucu Sibirya veya Balkan soğuklarının kırılması ve atmosferdeki genel sıcaklığın hissedilir şekilde artmaya başlaması bekleniyor.

İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat) Havanın ardından, ısınma sırası sulara gelecek. İkinci cemrenin suya düşmesiyle birlikte nehirlerin, göllerin ve denizlerin buzları çözülmeye, su sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Bu durum aynı zamanda doğadaki canlanmanın sucul yaşamda hızlanması anlamına geliyor.

Üçüncü ve Son Cemre Toprağa (5-6 Mart) Doğanın tam anlamıyla uyanışını simgeleyen son cemre, Mart ayının ilk haftasında toprağa düşecek. Toprağın ısınmasıyla birlikte kır çiçekleri boy gösterecek, ağaçlara su yürüyecek ve tarımsal faaliyetler için en uygun dönem başlamış olacak.

Meteorolojik olarak "cemre", güneş ışınlarının dünyaya daha dik açıyla gelmeye başlaması ve enerjinin yeryüzünde birikmesi sürecini ifade eder. Her ne kadar günümüzde iklim değişikliği nedeniyle bu tarihlerde ufak kaymalar veya beklenmedik soğuk atakları yaşansa da cemreler hala halk takviminin en güvenilir rehberlerinden biri kabul ediliyor.

Cemrenin Doğadaki ve Kültürdeki Önemi

Tarım Takvimi: Çiftçiler için cemre, toprağın işlenme zamanının geldiğini gösteren en önemli rehberdir. Üçüncü cemre düşmeden toprağa tohum ekilmez, çünkü toprak henüz yeterli sıcaklığa ulaşmamıştır.

Hayvancılık: Göçer toplumlar ve hayvancılıkla uğraşanlar için cemreler, sürülerin meralara çıkarılma vaktinin yaklaştığını müjdeler.

Psikolojik Etki: Uzun ve karanlık kış günlerinden sonra cemrelerin düşüşü, insanlar üzerinde canlandırıcı bir etki yaratır; "bahar yorgunluğu" denilen sürecin de başlangıcı kabul edilir.