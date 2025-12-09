IMDb açıkladı: İşte 2025'in en popüler 10 oyuncusu

Sinema ve televizyon dünyasının en büyük otoritesi kabul edilen IMDb, internet kullanıcılarının oylarıyla belirlenen 2025 yılının en popüler 10 oyuncusunu resmen ilan etti. İzleyicinin tercihlerini yansıtan bu dev liste, yıl boyunca en çok merak edilen ve araştırılan yıldızları bir araya getirdi...

İnternet sinema veri tabanı IMDb, 2025'in en popüler sinema yıldızlarını açıkladı.

10. Vanessa Kirby

Vanessa Kirby, Marvel Sinematik Evreni'ne katıldıktan sonra yıldızı daha da parladı. 'Fantastik Dörtlü' filminde 'Sue Storm' karakterini canlandırdı.

9. David Corenswet

David Corenswet, bu yıl ikonik süper kahramanı canlandırdığı 'Süperman' filmindeki başrolüyle büyük ilgi gördü.

8. Walton Goggins

Walton Goggins, bu yıl 'White Lotus' dizisinde rol aldıktan sonra popüler bir isim haline geldi.