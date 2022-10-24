İmece usulüyle çekilip Avrupa'da vizyona giren yerli film: Kısır Döngü

Yapımcılığını Bel Studio’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sümeya Kökten’in oturduğu, oyuncu kadrosunda ise Burak Hakkı, Serra Erciyes, Belçikalı oyuncu Shark Carrera ve Julie Bezin gibi isimlerin yer aldığı Kısır Döngü filmi, bugün Belçika'da vizyona girdi. Filmin, 2023 yılının ilk aylarında Türkiye'de de vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen Sümeya Kökten filmin çıkış hikayesinin 2007 yılında annesinin kendisine organ mafyası konusunda yaptığı uyarılarla zihninde canlandığını belirterek, "Kapsamlı araştırmalar yaparak senaryoyu 2012'de tamamladım" dedi.



Çekimlerin büyük bir bölümünün Belçika ve Bursa Gemlik'te yapıldığını belirten Kökten, "Kısıtlı bir bütçe ile yola çıktık. Gemlik halkı, belediyesi ve ilçedeki polisler çekimler sırasında ekibimize çok yardımcı oldu. Bunu hiç unutmayacağım" dedi.





Türkiye’de film çekmenin kendisi için çok keyifli olduğunu, çalışma süresince tüm halkın kendilerine karşı misafirperverliğine minnettar olduğunu dile getiren Kökten ‘’Film çekimleri boyunca beni en çok etkileyen şey Gemlik’te yaşayan halkın yardımseverliği oldu, nereye gitsek yemek masrafımız bile olmadı, karşımıza çıkan her insanın sıcaklığı bizi çok mutlu etti.’’ İfadelerini kullandı.



Kısır Döngü filmi, organ bağışının önemini vurguluyor ve bağış bekleyen ailelerin çaresizliğini konu alıyor. Dramatik bir öyküyü konu alan filmde organ mafyasının acımasız yüzü de gözler önüne seriliyor.



Sümeya Kökten’in yazıp yönettiği Kısır Döngü, organ mafyasının ağına düşürdüğü bir ailenin Belçika-Türkiye arasında yaşadığı dramı anlatıyor. Avukat bir annenin kalp hastası oğlunu kurtarmak için organ mafyasıyla işbirliği yapmak zorunda kalmasını anlatan “Kısır Döngü” , seyirciyi bir yandan duyarlı olmaya davet ederken, bir yandan da dramatik hikâyesiyle izleyenleri duygulandırıyor.

Filmin künyesi: