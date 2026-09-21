İnanç Keskin kimdir, kaç yaşındaydı? Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin neden öldü, hastalığı neydi?

İnanç Keskin’in hayatını kaybetmesi, kardeşi Meriç Keskin’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Keskin’in sağlık durumuyla ilgili zaman zaman kardeşi ve yakın çevresi tarafından paylaşımlar yapılırken, tedavi sürecinde hızlı kilo kaybı yaşadığı bilgisi de kamuoyuna yansımıştı. Son dönemde yoğun bakıma alınan İnanç Keskin, 20 Eylül 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Inanc Keskin (@inanckeskin)'in paylaştığı bir gönderi

İNANÇ KESKİN KİMDİR?

İnanç Keskin, sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in abisi olarak tanınıyordu. İzmir Özel Türk Koleji mezunu olan Keskin’in evli olduğu ve bir kız çocuğunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İnanç Keskin’in özel yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı kaldı. Daha çok kardeşi Meriç Keskin’in paylaşımları ve yakın çevresinden aktarılan bilgilerle gündeme gelen Keskin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Hastalığı süresince sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmeler yakın çevresi ve kardeşi tarafından sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıldı. Tedavi sürecinde hızlı kilo kaybı yaşadığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

İNANÇ KESKİN NEDEN ÖLDÜ?

İnanç Keskin’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyor. Ancak vefatına ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir tıbbi açıklama yapılmadı.

Keskin’in sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı ve hastanede yoğun bakıma alındığı bilgisi paylaşıldı. Arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımlarda, durumunu merak edenlere teşekkür edildiği ve İnanç Keskin’in bir önceki akşam saat 22.00 sıralarında zatürre nedeniyle acil yoğun bakıma alındığı, durumunun ise stabil olduğu belirtildi.

İnanç Keskin’in vefat haberi 20 Eylül Pazar günü saat 23.00 sıralarında geldi. Meriç Keskin, abisinin hayatını kaybettiğini “Başaramadık” ifadeleriyle duyurdu.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde Keskin’in kanser tedavisi gördüğü ve son olarak zatürre nedeniyle yoğun bakıma alındığı aktarılıyor. Bunun dışında ölümüne ilişkin daha ayrıntılı bir tıbbi bilgi paylaşılmadığı için hastalığın seyri veya vefat nedenine ilişkin açıklanmayan ayrıntılar bulunmuyor.

İNANÇ KESKİN NE KANSERİ?

İnanç Keskin’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilgisi paylaşıldı. Ancak hangi kanser türüne yakalandığına ilişkin kamuoyuna doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle İnanç Keskin’in ne kanseri olduğu konusunda herhangi bir kanser türünün kesin bilgi olarak verilmesi mümkün değil. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, yalnızca Keskin’in bir süredir kanser tedavisi gördüğünü ortaya koyuyor.

İNANÇ KESKİN KAÇ YAŞINDAYDI?

İnanç Keskin’in yaşıyla ilgili doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında doğum tarihi veya kesin yaşı bulunmuyor.

Keskin hakkında bilinen bilgiler arasında İzmir Özel Türk Koleji mezunu olduğu, evli olduğu ve bir kız çocuğunun bulunduğu bilgileri yer alıyor.

MERİÇ KESKİN İNANÇ KESKİN’İN VEFATINI NASIL DUYURDU?

İnanç Keskin’in ölüm haberini kardeşi Meriç Keskin sosyal medya hesabından duyurdu. Meriç Keskin, paylaşımında “Başaramadık” ifadelerine yer verdi.

Keskin’in ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise abisinin vefatına ilişkin cenaze ilanı yer aldı. Cenaze ilanında İnanç Keskin’in cenazesinin ertesi gün ikindi namazına müteakip Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.