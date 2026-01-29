‘İnci Taneleri' bu akşam var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman, saat kaçta?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni sezon tarihi, izleyenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon finalinin ardından ekranlara kısa bir ara veren İnci Taneleri yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bugün mü, hangi gün? İşte, ayrıntılar...

İnci Taneleri 45. bölüm 2. fragman

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri yeni sezonuyla bu akşam 29 Ocak Perşembe 20.00'de Kanal D'de ekranlarında olacak.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri, üçüncü sezon için geri sayıma geçerken izleyiciyi büyük bir gizemin tam ortasına çekti. Azem Yücedağ adına hazırlanan “Kayıp Aranıyor” ilanı, yeni sezonuna dair tüm tahminleri altüst etti. İlanlar İstanbul'un her yerinde sokakları süsledi. İlandaki telefonu arayanlar ise büyük bir sürprizle karşılaştı.

Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin akıbeti, 29 Ocak’ta üçüncü sezonuna merhaba diyecek olan İnci Taneleri’nin en büyük bilinmezi haline geldi. Ortaya çıkan kayıp ilanı, “Azem kaçırıldı mı?”, “Kendi isteğiyle mi ortadan kayboldu?”, “Bu sessizlik büyük bir hesaplaşmanın habercisi mi?” sorularını beraberinde getirdi.

İnci Taneleri’nde gizemi artıran bir başka unsur kayıp ilanındaki telefon oldu. 0212 706 95 80 numaralı hattı arayanları, dizinin sevilen karakterlerinden İzzet’in anonsu karşıladı. “Alo Mısır Palas, buyurun…” sözleriyle açılan telefonda, izleyiciler bu kez bizzat dizinin dünyasına davet edildi. İzzet’in sesinden gelen anons, merakı daha da artırdı. İnci Taneleri’nin klasik tanıtım anlayışının dışına çıkarak hikâyeyi hayatın içine entegre etmesi izleyicileri heyecanlandırdı. Dizi sektöründe de heyecanla takip edilen iletişim çalışması, İnci Taneleri’nin yeni sezonuna dair merakı ikiye katladı.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 44. bölüm sezon finalinde Azem'in kaçırılması herkesi şoke ediyor!

İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.

Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.